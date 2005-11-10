Juventus, l'Atletico Madrid chiude due colpi ma non molla Nico Gonzalez: le ultime
L’Atletico Madrid non molla Nico Gonzalez. Anche se i Colchoneros non hanno riscattato l’esterno argentino, Diego Simeone ne è notoriamente un grande fan e vorrebbe trattenerlo al Metropolitano. Il club spagnolo, secondo quanto raccontato, lavora all’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus per 20 milioni di euro.
Da capire se la trattativa possa riaprire il canale per Alexander Sorloth, centravanti norvegese dell’Atletico che piace alla Juve e che, impegnato ai Mondiali, ha dribblato le domande dei cronisti: “Non c’è niente da dire”. Su di lui, negli ultimi giorni, anche il Napoli.
In attesa di capire se confermerà l’ex Fiorentina, l’Atletico si muove anche su altri fronti. È in chiusura l’operazione per Lee Kang-in, centrocampista sudcoreano del Paris Saint-Germain, per il quale l’accordo è a un passo. In dirittura d’arrivo la trattativa per Grimaldo dal Bayer Leverkusen.