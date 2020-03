Juventus, l'head of communication: "Di Coronavirus e porte chiuse parleranno solo le autorità"

Head of Communication and External Relations, Claudio Albanese introduce la gara tra Juventus e Milan di Coppa Italia prima della conferenza stampa di Maurizio Sarri. "Juventus rispetta qualsiasi decisione delle autorità. La salute pubblica è nell'interesse di tutti, anche del club. Sono qui per informarvi che alle 17:30 è stato convocato dal prefetto un Comitato per ordine e sicurezza pubblica, stanno partecipando Prefetto, Questore, i nostri rappresentanti. Chiedo di non porre domande relative a Coronavirus, calendario, porte chiuse, porte aperte, sono questioni delle autorità e non della conferenza stampa. Sarri parlerà solo di campo, invito a non parlare di queste tematiche suscettibili di variazioni di novità in questi minuti".