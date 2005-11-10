Juventus, tra l’uscita di Bremer e i fari su Tiago Gabriel: il prezzo è già da big

C'è una pista di mercato da seguire, per la Juventus, nella trasferta di oggi a Lecce. Nei giorni successivi al pesante ko con la Lazio, le parole di Gleison Bremer hanno fatto rumore: il brasiliano ha parlato di compagni che “si nascondono” nelle difficoltà e di una Juve diversa rispetto a quella del passato, salvo poi chiarirsi con squadra e allenatore. Bremer resta un pilastro della difesa, ma anche uno dei giocatori bianconeri con più mercato. E proprio il reparto arretrato è uno di quelli sui quali la società sta già ragionando in prospettiva.

Tiago Gabriel costa già 25 milioni

La Vecchia Signora si troverà davanti Tiago Gabriel, uno dei centrali seguiti con maggiore attenzione. Il portoghese, classe 2004, è arrivato al Lecce dall’Estrela Amadora per poco più di un milione di euro e nel giro di meno di due anni ha moltiplicato il proprio valore, uno dei capolavori di Pantaleo Corvino. In estate il Milan e il Fulham si sono mossi concretamente, ma la richiesta dei salentini - circa 25 milioni di euro - ha frenato qualsiasi trattativa. A settembre è arrivato anche il rinnovo fino al 2030, dettaglio che rafforza ulteriormente la posizione del club salentino. La Juventus lo segue e proprioo i rapporti con Jorge Mendes, agente del giocatore, possono diventare un fattore.

La partita del Via del Mare offrirà quindi un’occasione ulteriore per valutarlo direttamente contro l’attacco bianconero. Tiago Gabriel ha struttura fisica, qualità nel gioco aereo e margini di crescita, ma ormai ha un prezzo da big, almeno per lo scenario italiano. Il Lecce lo ha blindato e la concorrenza non manca. Se la Juventus deciderà davvero di intervenire sulla difesa, soprattutto in caso di uscite importanti, dovrà mettere mani al portafogli.