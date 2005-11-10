Dopo aver investito oltre 150 milioni di euro in estate Gerry Cardinale è pronto a spendere anche a gennaio per rinforzare un Milan che ha come obiettivo quello di tornare presto competitivo in Italia e in Europa. "Voglio fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo", ha dichiarato la scorsa settimana il numero uno del club rossonero che poi ha aggiunto: "In futuro prenderò altri top player". Quel futuro è anche gennaio. Si ripartirà dal centravanti per dare una spalla a quel Goncalo Ramos che da solo - nonostante l'investimento record - non è ancora riuscito a dare la svolta: l'obiettivo numero uno è il rossonero Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco classe 2004 valutato dal Club Brugge 60 milioni di euro.

L'apertura di Sticchi Damiani

Centravanti, ma non solo. Il progetto Amorim non sembra infatti prescindere dal proseguire con la difesa a tre e oggi la rosa - anche a causa di qualche infortunio - si ritrova con troppi pochi elementi per competere su più fronti. Un problema che in realtà era ben noto già in estate, a cui Cardinale aveva provato a sopperire nell'ultimo giorno di calciomercato.

A svelarlo nelle ultime ore è stato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: "C'è stata una chiacchierata nell'ultimo giorno di mercato, ma quando si tratta di operazioni così grosse, così importanti come quella di Tiago Gabriel, non c'è nemmeno il tempo materiale di impostare una trattativa l'ultimo giorno di mercato. Anche perché poi il mercato è molto lungo, quindi il fatto di iniziare a parlare l'ultimo giorno di mercato tutto sommato significa forse non essere realmente interessati all'operazione. O magari esserlo per un mercato successivo, futuro".

Affare da 30 milioni

E il Milan per il futuro è certamente interessato al centrale di difesa classe 2004 che è legato al Lecce da un contratto fino al 30 giugno 2030, gestito da quel Mendes che già la scorsa estate ha spalleggiato Cardinale in diverse operazioni di mercato e che potrebbe farlo anche stavolta. Valutazione? Grossomodo quanto Mario Gila, intorno ai 30 milioni di euro.