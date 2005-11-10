Lecce, sirene di mercato per Tiago Gabriel: Roma in prima fila. Il prezzo è di 25 milioni

I rumors di mercato sul futuro Tiago Gabriel si preparano ad essere uno dei temi da seguire nei prossimi mesi. Il difensore portoghese del Lecce ha attirato l'attenzione di diverse società italiane e internazionali, con la Roma che si sarebbe aggiunta con decisione alla corsa per assicurarsi le prestazioni del centrale giallorosso. Un interesse che conferma la crescita del giocatore e che potrebbe alimentare una vera e propria asta nella prossima finestra di mercato.

Roma in prima fila, ma attenzione a Milan e Fiorentina

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, la Roma avrebbe individuato in Tiago Gabriel un profilo particolarmente interessante per rinforzare il proprio reparto arretrato. I giallorossi non sono però gli unici club italiani ad aver acceso i riflettori sul portoghese. Anche Milan e Fiorentina stanno monitorando la situazione, con le società di Serie A considerate in una posizione favorevole nella corsa al difensore.

La concorrenza, tuttavia, non si limita al panorama nazionale. Dalla Premier League il club maggiormente interessato sarebbe il Crystal Palace, che avrebbe individuato nel classe 2004 un possibile investimento per il futuro. Anche Fulham e Bournemouth avrebbero seguito con attenzione la crescita del giocatore, allargando ulteriormente il ventaglio delle pretendenti.

Il Lecce valuta Tiago Gabriel 25-30 milioni

A rendere particolarmente interessante la vicenda è naturalmente la posizione del Lecce. La società salentina sarebbe disponibile a valutare eventuali proposte nell'ordine dei 25-30 milioni di euro. Una valutazione, questa, figlia della situazione contrattuale del calciatore legata al club salentino fino al 30 giugno 2030.