Juventus, la 19esima finale di Coppa Italia è amara: le sconfitte salgono a sei

Non sorride alla Juve la 19esima finale di Coppa Italia, che perde per la sesta volta l'atto conclusivo di questa manifestazione: era già successo nel 2012, nel 2004, nel 2002, nel 1992 e nel 1973. Solo successi invece nelle quattro edizioni giocate con Allegri allenatore, dal 2015 al 2018, mentre per Sarri arriva un'altra amarezza dopo quella avvenuta in Supercoppa Italiana. Per i bianconeri dunque il computo finali vinte vs perse ora recita 13 successi e 6 sconfitte, la seconda contro il Napoli.

1937-38 Juventus-Torino 5-2

1941-42 Juventus-Milano 5-2

1958-59 Inter-Juventus 1-4

1959-60 Juventus-Fiorentina 3-2 dts

1964-65 Juventus-Inter 1-0

1972-73 Milan-Juventus 1-1 dts (6-3 dcr)

1978-79 Juventus-Palermo 2-1 dts

1982-83 Juventus-Hellas Verona 3-2

1989-90 Juventus-Milan 1-0

1991-92 Parma-Juventus 2-1

1994-95 Juventus-Parma 0-3

2001-02 Juventus-Parma 2-2* (gol in trasferta)

2003-04 Juventus-Lazio 2-4

2011-12 Juventus-Napoli 0-2

2014-15 Juventus-Lazio 2-1 dts

2015-16 Milan-Juventus 0-1 dts

2016-17 Juventus-Lazio 2-0

2017-18 Juventus-Milan 4-0

2019-20 Juventus-Napoli 2-4 dcr