Juventus, la maglia vale più di 100 milioni: tutti gli sponsor, da Adidas a Jeep

La maglia della Juventus e una miniera d'oro per le casse del club bianconero e come riporta il Corriere dello Sport vale più di 100 milioni di euro. 102 per la precisione, grazie ai 51 a stagione che provengono dalla sponsorizzazione tecnica targata Adidas ai quali vanno aggiunti i 45 milioni fissi che arriveranno da Jeep nel triennio 2021-24. Infine Cygames, colosso giapponese dei videogiochi che frutta 6 milioni a stagione. A tutti questi devono poi essere aggiunti i bonus, che potrebbero far lievitare ancora di più il valore della casacca della Vecchia Signora.