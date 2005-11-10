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Juventus, Lobotka pallino fisso: Gatti sblocca l'affare? Spalletti spinge per il colpo

Juventus, Lobotka pallino fisso: Gatti sblocca l'affare? Spalletti spinge per il colpo TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:25Serie A

La Juventus continua a valutare con estrema attenzione il profilo di Stanislav Lobotka per rinforzare la propria mediana. Il regista del Napoli, plasmato da Luciano Spalletti ai tempi d'oro sulla panchina azzurra, conosce alla perfezione il tecnico di Certaldo. Con grande qualità e un contratto in scadenza tra un anno, il club bianconero sta valutando le possibilità di manovra.

La chiave per sbloccare l'operazione immediata con il Napoli potrebbe essere Federico Gatti. Il difensore della Juventus piace molto al club azzurro e rappresenterebbe una contropartita tecnica ideale per imbastire uno scambio. L'incastro avrebbe una logica perfetta per entrambi i club: i bianconeri inserirebbero in rosa un regista puro, mentre i partenopei si assicurerebbero un centrale italiano, fisico e nel pieno della carriera. Resta tuttavia da capire se le valutazioni economiche delle due società possano realmente coincidere per trovare un accordo definitivo.

Se il Napoli dovesse fare muro, chiedendo solo denaro o valutando Lobotka a cifre ritenute troppo elevate, la strategia della Juventus è già tracciata: nessun rilancio e assalto rimandato a gennaio. A quel punto, i bianconeri attenderebbero l'inizio del nuovo anno per accordarsi direttamente con l'entourage del giocatore. Un colpo a parametro zero rappresenterebbe un'occasione d'oro per una Juventus attenta ai paletti del Fair Play Finanziario.

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