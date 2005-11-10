Lobotka: "Non penso al contratto, Napoli è la mia seconda famiglia"

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato a Sky Sport dei primi giorni di ritiro azzurro e dell'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina: "Nella prima partita non abbiamo giocato come volevamo, ma sappiamo che queste prime gare sono difficili, ci stiamo allenando duramente con doppie sedute ogni giorno e stiamo migliorando la nostra condizione in vista delle prossime".

L'impatto di Allegri?

"La cosa che più mi ha impressionato di Allegri è stata la sua voglia di farci giocare molto con la palla, durante gli allenamenti è sempre positivo, ci sorride molto, ci porta una bella energia, è un piacere lavorare con lui".

In quale posizione pensa di trovarsi meglio nel suo schema?

"Non mi cambia molto giocare a 2 o a 3 a centrocampo, io voglio solo dare il mio meglio sempre. Sarò sempre pronto perché l'importante è la squadra".

Oramai è un senatore della squadra...

"Il Napoli è la mia seconda famiglia, adoro le persone che lavorano qui, ho moltissimi amici. Il tempo è volato, mi sembra di essere qui da un paio d'anni e invece questa sarà la settima stagione. Sono felice e fiero di far parte di questa squadra e di questa città".

Quali gli obiettivi stagionali?

"Il nostro obiettivo è sempre quello di rendere orgogliosi i nostri tifosi, daremo il massimo per farlo e per arrivare più avanti possibile in tutte le competizioni".

Sta trattando il rinnovo?

"Non penso al contratto, qui sono felice e mi sto concentrando sul mangiare bene e sull'essere pronto per la squadra per la nuova stagione".