TMW Juventus, Moise Kean destinato alla permanenza dopo la fumata nera con l'Atletico

vedi letture

Il trasferimento di Moise Kean, attaccante della Juventus, in prestito all'Atletico Madrid è saltato ad un millimetro dal traguardo. Nella giornata di lunedì ci sono state le visite mediche dell'attaccante della Nazionale, con Spalletti che lo aveva inserito - di sua sponte - fra le possibili scelte dell'attacco della Nazionale. Proprio la possibilità di giocare l'Europeo in Germania era stata la spinta per chiedere il trasferimento e per giocare di più, ma questo probabilmente non succederà.

Il giocatore, dopo i problemi emersi dalle visite mediche con l'Atletico Madrid che ha stimato in almeno un mese i tempi di recupero dal problema alla tibia dell'attaccante, è rientrato a Torino nella serata di ieri e salvo sorprese è destinato a restare in bianconero fino al termine della stagione.

Lo stesso Kean infatti aveva dato l'assenso al trasferimento ai Colchoneros in prestito secco con l'obiettivo di trovare maggiore spazio rispetto a quello previsto in bianconero e ora difficilmente la Juventus riuscirà a trovare una nuova sistemazione a lui gradita in tempi brevi, considerando anche la chiusura delle trattative nella serata di domani, alle ore 20.