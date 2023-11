Juventus, Nicolussi Caviglia: "Era fondamentale, ma il campionato non finisce oggi"

Schierato da titolare oggi contro l'Inter, il centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia ha commentato così a Sky Sport il match pareggiato oggi 1-1:

Quando hai saputo di giocare titolare?

"All'ultimo oggi ed è stata una sorpresa, ero molto contento e ho cercato di sfruttatre la mia occasione perché lavoravo da tempo per questo. Giocare la prima da titolare contro l'Inter è un'occasione grande ma alla fine le gare sono tutte uguali e ho cercato di rispettare i miei compiti, in fase di non possesso avevo meno palle da toccare perché i loro due attacanti mi schermavamo".

Perché mi ha scelto Allegri?

"Per caratteristiche forse ha pensato che potessi giocare una gara di questo tipo".

L'Under 23 è stata un'esperienza utile?

"E' stato uno tep che ho fatto diversi anni fa e mi ha fatto colmare il gap tra il professionismo e la primavera, ho fatto quello, poi ho fatto diversi prestiti tra Serie A e Serie B".

Hai paura di tornare in panchina?

"Ora si continua a lavorare e poi si cerca più spazio".

Chi doveva giocare al tuo posto in settimana?

"Abbiamo fatto parecchie prove, abbiamo ruotato tutti, alla fine l'ho scoperto all'ultimo che dovevo giocare io".

Era una gara importante per capire chi vincerà il campionato?

"Era una gara fondamentale ma il campionato non finisce oggi, era importante non perdere contro una squadra forte, ora pensiamo alla prossima perché contro il Monza non sarà affatto facile".