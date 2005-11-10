Juventus, per Openda spunta l'interesse del Lione: primi contatti esplorativi tra le parti

Il futuro di Lois Openda è sempre più lontano da Torino, e dall'Italia. L'attaccante belga della Juventus è infatti seguito con interesse da diversi club europei e, nelle ultime ore, anche il Lione avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per valutare un possibile affondo. La società francese starebbe osservando con attenzione gli sviluppi della situazione, pronta eventualmente a inserirsi nella corsa al centravanti classe 2000, autore di 2 reti in 37 presenze nell'ultima deludente stagione coi bianconeri e quindi piena occasione di mercato.

Prima dell'interesse manifestato dal Lione, Openda era già finito nel mirino di diverse altre squadre del panorama internazionale. Nelle scorse settimane, infatti, si erano registrati apprezzamenti da parte di Eintracht Francoforte, Monaco e Nottingham Forest. A riportarlo è Sky Sport.