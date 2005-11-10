Juventus-Parma, i convocati di Cuesta: Fabbian subito dentro, rientra anche Britschgi

L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per la seconda giornata di Serie A Enilive tra Juventus e Parma, in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: rispetto all'ultima gara contro il Cagliari due novità, il rientro di Britschgi dopo la squalifica e l'aggiunta di Fabbian, annunciato proprio oggi come nuovo acquisto.

Portieri: 40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 75 Alessandro Mazzocchi.

Difensori: 27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 72 Dominik Drobnič, 3 Abdoulaye Ndiaye, 37 Mariano Emir Troilo, 5 Lautaro Valenti, 14 Emanuele Valeri.

Centrocampisti: 10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 76 Simone Lontani, 32 Christian Ordoñez, 24 Oliver Sørensen.

Attaccanti: 11 Pontus Almqvist, 25 Thomas De Martis, 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure