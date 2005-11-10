Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: in barba al mercato, c'è David. Debutta Lucumi

Editoriale di Niccolò Ceccarini

Milan, con Leao al Galatasaray è corsa contro il tempo per l’ultimo colpo. Il punto su Kean, Zirkzee e Beto. La Fiorentina pronta all’affondo su Njie e Thorstvedt. Il Bologna riprendeTheate. Juventus, per l’attacco resiste l’ipotesi Sorloth