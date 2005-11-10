Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: in barba al mercato, c'è David. Debutta Lucumi
La 2^ giornata della Serie A 2026/27 prosegue con la sfida tra Juventus e Parma delle ore 20:45. Nonostante sia al centro delle voci di mercato in uscita, Jonathan David sfrutta le assenze e si prende un posto da titolare in campo nel tridente alle spalle di Kolo Muani, con Alajbegovic che parte quindi dalla panchina. Debutta in bianconero il nuovo acquisto estivo Lucumi al centro della difesa. In casa Parma a sorpresa c'è Drobnic (tra i migliori della Primavera gialloblù lo scorso anno) all'esordio assoluto da professionista al centro della difesa, mentre Britschgi dovrebbe giocare più avanzato, con Lontani e alle spalle di El Bilal Toure.
Le scelte di Spalletti e Cuesta
Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, David, Boga; Kolo Muani.
A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Milik, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Gonzalez, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabe, Keita, Ordonez; Britschgi, Lontani; Touré.
A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Diallo, Cremaschi, Romero, Almqvist, Frigan, Elphege, Sorensen, De Martis, Carboni, Konate, Fabbian.
Allenatore: Carlos Cuesta.