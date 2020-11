Juventus, Pirlo: "Da ora fino a Natale dieci gare da giocare come se fossero delle finali"

“Per noi è una gara fondamentale. Veniamo da un’inattività per via delle nazionali ma ci serve per il nostro percorso di crescita. Adesso deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito e quindi da ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come se fossero delle finali. Già da domani voglio vedere uno spirito diverso, combattivo. Giocare con grande forza per raggiungere i risultati”. Così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida al Cagliari di domani sera.