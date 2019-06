Juventus, Pogba ha già detto sì a Paratici ma deve partire un big

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Paratici, in occasione della partita tra Turchia e Francia, ha incontrato Paul Pogba e incassato il sì del francese a un ritorno alla Juventus. Adesso però i bianconeri dovranno fare i conti con l'addio di un big, perché per comprare un giocatore della portata del 26enne del Man United, causa fair play finanziario, dovrà sacrificare qualcuno. I nomi potenzialmente in uscita sono tre: Cancelo, Costa e Dybala. Sul primo c'è il City, che ha pronti 60 milioni; il secondo piace proprio ai Red Devils; il terzo potrebbe essere la carta giusta per arrivare al via libera, ma con l'avvento di Sarri cederlo potrebbe essere un azzardo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.