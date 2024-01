Juventus, Rugani: "Abbiamo dimostrato che possiamo giocare meglio e fare più gol"

Daniele Rugani, difensore della Juventus, parla così a Sky Sport dopo la vittoria per 6-1 sulla Salernitana nell'ottavo di finale di Coppa Italia, nel quale anche lui ha trovato la via del gol: "Tutto bene, sono molto contento del gol, era un momento delicato e ci ha dato la serenità giusta per finire tranquillamente la partita".

Quanta fiducia dà un gol in una partita così?

"Deve essere, ed è la dimostrazione che abbiamo qualità per fare più gol e giocare meglio, oggi abbiamo giocato bene e lo schiaffo preso all'inizio ci ha fatto bene. Prendiamo il positivo da questa partita, sia chi era dall'inizio che chi è entrato ha fatto vedere di essere sul pezzo, per l'obiettivo".

Com'è Yildiz nello spogliatoio?

"È una cosa bella vedere dei ragazzi arrivare dall'U23 o dalla Primavera e crescere in prima squadra. Ora che sono più grandicello li guardo con occhi particolari, prima pensavo più a me e invece ora sono preso anche dalla loro crescita. Abbiamo giocatori che possono avere un bel futuro...".

Non giocare le coppe europee è davvero un vantaggio?

"Sicuramente affrontare la settimana lunga è un vantaggio. Sappiamo che quest'anno è particolare e ci permette di lavorare di più, dandoci quest'occasione per preparare meglio le partite, spendendo meno energie e preservando i giocatori da acciacchi vari. Proviamo a sfruttare questo vantaggio".

Si fa sentire con il suo allenatore per giocare di più?

"Diciamo che sono uno che pensa più a sé... È il mio carattere, mi conoscono da otto anni e credo che questa parte di me sia una qualità apprezzata da tutti. Sono fatto così".