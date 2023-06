Juventus, senza Europa può partire Perin: sul portiere ci sono gli occhi del Fenerbahce

vedi letture

In casa Juventus c'è attesa per la decisione della UEFA per l'eventuale squalifica dalla prossima Conference League, una decisione che avrebbe ripercussioni anche sul mercato e sulla costruzione della rosa del prossimo anno. Perché anche numericamente, avere a che fare con la competizione europea sposta gli equilibri.

Per la Gazzetta dello Sport a risentire dell'eventuale squalifica potrebbero essere soprattutto alcuni giocatori delle seconde linee come Mattia Perin: per la Juventus non sarebbe in discussione, ma senza Europa il suo spazio sarebbe limitato e potrebbe chiedere di trovare un'altra soluzione. In tal senso, per il quotidiano, sono attivi i contatti fra il suo entourage ed il Fenerbahce.