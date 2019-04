Juventus, si pensa all'Ajax: difficile Chiellini, si punta a riavere Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è uno Scudetto da vincere domani, ma tutte le attenzioni o quasi vanno già a martedì, quando allo Stadium arriverà l’Ajax: Massimiliano Allegri, riferisce Tuttosport, spera di poter riproporre i due assenti di lusso di Amsterdam: Giorgio Chiellini e Emre Can. Il capitano ha alzato bandiera bianca all’antivigilia di Ajax-Juventus a causa del riacutizzarsi della dolorosa botta al polpaccio rimediata la settimana prima nella trasferta di Cagliari, mentre l'ex Liverpool ha soffre per la distorsione alla caviglia subita sabato scorso nel primo tempo del big match contro il Milan. In giornata lo staff farà il punto su entrambi, anche se la sensazione è che fino all’ultimo non si avranno certezze: filtra un pizzico di speranza in più per Can. Il polpaccio è il tallone d’Achille di Chiellini e la botta di Cagliari si sta rivelando più infida del previsto. Per Emre Can e Chiellini saranno decisivi soprattutto i test di domani e domenica, quando proveranno ad aumentare i carichi per verificare l’effettiva possibilità di recuperare per la sfida di Champions contro l’Ajax.