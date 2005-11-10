Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto

Una batosta interna destinata a lasciare il segno a testimonianza di un momento davvero difficile per la Juventus. Da ieri sera in casa bianconera sono tutti sotto esame, compreso Spalletti, la cui posizione non è più così salda anche se ufficialmente tutto tace. La classifica piange (-8 dalla vetta), non è certo quella che la società si aspettava. Di sicuro molte responsabilità le ha anche il tecnico bianconero, che ora deve trovare una soluzione, un immediato cambio di marcia, sempre che gli venga dato il tempo di farlo.

L'ombra di Conte

L’ombra di Conte infatti resta sempre dietro l’angolo (il suo legame con il mondo Juve resta forte) ed è inevitabile visto che l’ex allenatore del Napoli è libero. C’è da dire che la sconfitta con la Lazio ha denotato anche le difficoltà di una squadra che avrebbe avuto bisogno di qualcosa in più dal mercato. Di certo da troppo tempo alla Juventus manca un regista. Hojbjerg sarebbe stata una bella soluzione ma la società non è mai riuscita ad affondare il colpo.

Un altro attaccante a gennaio?

Inoltre nelle ultime ore si sta riflettendo anche sulla possibilità di prendere a gennaio un altro attaccante nonostante gli arrivi estivi di Kolo Muani e Woltemade. L’ipotesi preferita sarebbe Balogun, che il Monaco potrebbe cedere nella sessione invernale di fronte ad un’offerta molto importante. In questo caso la Juventus dovrebbe anticipare un investimento programmato per l’estate. Il piano B (che poi tanto B non è), porta a Sorloth, che magari l’Atletico Madrid potrebbe anche cedere in prestito. Insomma il mercato rimane una soluzione ma prima c’è da arrivarci e la Juventus dovrà reagire subito. Per non iniziare l’anno nuovo distante dalla zona Champions. Intanto le prossime ore saranno importanti per capire il futuro di Spalletti.