Juventus, Vicario: "Abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ci teniamo la reazione"

Il portiere della Juventus Gugliemo Vicario ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Rennes terminato sul 2-2.

Pareggio amaro?

"Sicuramente molto amaro, per quanto prodotto nel secondo tempo. Meritavamo di vincere, non è arrivata e ora dobbiamo recuperare e pensare a Lecce".

Si porta a casa la reazione?

"Oggi abbiamo incontrato delle difficoltà, loro sono una squadra fisica. Nel complesso abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ci teniamo la reazione e andiamo avanti".

Le parole sono servite?

"Dobbiamo metterle in campo tutti i giorni. Ci siamo compattati e in campo oggi c'eravamo, poi hanno fatto la differenza un po' di situazioni che ci sono girate. Abbiamo qualità e dobbiamo portarle a nostro favore per vincere le partite".