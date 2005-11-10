La Juventus guarda al futuro della propria porta e studia una strategia che potrebbe unire esperienza e prospettiva. Il primo obiettivo è trasformare il prestito di Guglielmo Vicario in un acquisto definitivo, mentre per il futuro prende quota il nome di Lorenzo Palmisani, giovane portiere del Frosinone che sta attirando l'attenzione di diversi club.

Per Vicario, arrivato dal Tottenham, la strada sembra tracciata: alla Continassa c'è la volontà di esercitare il riscatto, mettendo sul tavolo gli otto milioni di euro previsti dall'accordo, ai quali potrebbero aggiungersi altri due milioni di bonus. Il portiere classe 1996 è considerato il profilo giusto per dare stabilità al reparto e diventare il riferimento bianconero anche a titolo definitivo.

Palmisani, l'obiettivo per il futuro

Accanto a Vicario, la Juventus vorrebbe inserire un giovane di prospettiva. Il nome seguito è quello di Lorenzo Palmisani, classe 2004, protagonista di un percorso di crescita con il Frosinone. Le sue prestazioni hanno attirato interesse anche oltre confine e il club bianconero segue da tempo la sua evoluzione.

La società ciociara si è mossa in anticipo, prolungando a fine settembre il contratto del portiere fino al giugno 2031. Un rinnovo che rafforza la posizione del Frosinone in vista di eventuali trattative: la valutazione iniziale, indicata tra i sei e i sette milioni di euro, potrebbe infatti aumentare con il passare della stagione.

Resta da capire anche quale sarebbe la scelta del giocatore. La Juventus rappresenterebbe una destinazione di grande prestigio, ma per Palmisani sarebbe importante valutare anche le prospettive di impiego e la possibilità di trovare continuità. Il progetto bianconero, intanto, prende forma: Vicario per il presente, Palmisani come investimento per il futuro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.