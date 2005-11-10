La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, con l'obiettivo di ritrovare continuità e lasciarsi alle spalle un periodo poco brillante. Domani all'Allianz Stadium arriverà il Venezia, una sfida sulla carta favorevole ai bianconeri, ma che nasconde diverse insidie alla luce delle prestazioni offerte recentemente dalla squadra. Per Luciano Spalletti arrivano intanto segnali incoraggianti dall'infermeria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenamento di ieri ha restituito al tecnico Andrea Cambiaso e Zeki Celik, entrambi nuovamente a disposizione. Due recuperi importanti che aumentano le alternative sulle corsie laterali e permettono all'allenatore di valutare diverse soluzioni tattiche.

Cambiaso e Celik recuperati: Spalletti studia le fasce

Il rientro di Cambiaso e Celik rappresenta una buona notizia per Spalletti, che dovrà però valutare le condizioni dei due giocatori prima di decidere se impiegarli dal primo minuto. La loro disponibilità apre nuovi scenari per la composizione delle fasce, dove resta da definire il confronto con i giocatori allenati da Davide Nicola, tecnico del Venezia. Secondo la rosea, la Juventus potrebbe presentarsi con un tridente offensivo inedito, composto da Kenan Yildiz sulla sinistra, Nick Woltemade al centro dell'attacco e Randal Kolo Muani sulla destra. Qualora si liberasse uno spazio sulla corsia destra, Spalletti potrebbe concedere un'occasione anche al giovane Alajbegovic, altra soluzione a disposizione per il reparto offensivo.

Ballottaggio Koopmeiners-Sarr a centrocampo, chance per Vicario

Non sono ancora sciolti tutti i dubbi nella zona centrale del campo. In cabina di regia dovrebbe essere confermato Douglas Luiz, mentre resta aperto il ballottaggio tra Teun Koopmeiners e Sarr per completare il centrocampo. Una decisione che Spalletti prenderà valutando le caratteristiche dei due giocatori e l'equilibrio complessivo della squadra. Novità possibili anche nel reparto arretrato, dove Federico Gatti potrebbe tornare protagonista. Il difensore avrebbe un'altra opportunità accanto a Bremer e Lucumí, chiamati a completare la linea difensiva bianconera. Tra i pali dovrebbe esserci spazio per Guglielmo Vicario, mentre Spalletti potrebbe concedere un turno di riposo ad alcuni elementi in vista dei prossimi impegni. Il tecnico, infatti, dovrà gestire le energie della rosa considerando anche l'appuntamento europeo contro l'Omonia, previsto per giovedì sera in Europa League.