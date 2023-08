Juventus, Vlahovic si allena in gruppo e punta il Real Madrid. Pogba invece non giocherà

vedi letture

Dusan Vlahovic torna a sorridere. L'attaccante della Juventus, ormai da tempo al centro del mercato, si è allenato in gruppo per tutta la seduta e non solo per uno spezzone, come invece ha fatto Paul Pogba. Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo e valutare se ci sono le condizioni per mandarlo in campo contro il Real Madrid alle 1.30 italiane.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, finora in America si era sempre allenato a parte, svolgendo esercizi in palestra e lavoro atletico personalizzato senza forzare, per evitare che potesse tornargli il dolore della pubalgia. Ieri invece era con gli altri ed ha scattato, ha recuperato, ha segnato in partitella, ha realizzato rigori. Non sembrava affatto in difficoltà, anzi, motivo per cui potrebbe entrare a gara in corso contro il Real Madrid, cosa che invece non farà Pogba.