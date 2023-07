Kilman è il preferito del Napoli: i Wolves chiedono 40mln di euro, gli azzurri ne offrono 35

Maximilian Kilman del Wolverhampton è il grande obiettivo per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è lui il preferito ed il prediletto di De Laurentiis per sostituire Kim e completare un reparto già comunque competitivo. Gli azzurri stanno cercando di non farsi prendere alla gola dopo aver incassato una cifra importante per il sudcoreano.

Le richieste. I Wolves sono abituati al mercato della Premier League e per il 26enne chiedono circa 40 milioni di euro, 5 in più di quelli che i partenopei hanno messo sul piatto per lui. Il motivo di una domanda così alta è legato anche alla percentuale importante, il 20%, che il Maidenhead United detiene sulla futura rivendita del suo ex giocatore.