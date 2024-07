Ufficiale West Ham, preso Kilman. Ha firmato per sette anni: "Club enorme, Lopetegui coach di prim'ordine"

Il West Ham si aggiudica la corsa per il difensore centrale Maximilian Kilman dal Wolverhampton. Il centrale classe '97 originario di Londra lascia i Wolves grazie ad un'offerta super degli Hammers, da 47,5 milioni di euro. Decisivo il prezzo alzato della proposta, inizialmente di 30 milioni di euro rispedita al mittente.

Il comunicato. "Il West Ham United è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore centrale del Wolverhampton Wanderers Maximilian Kilman. Il 27enne ha messo nero su bianco un contratto di sette anni al London Stadium dopo aver trascorso sei anni di grande successo al Molineux, dove ha giocato sotto la guida del nuovo allenatore degli Hammers Julen Lopetegui ed è stato nominato capitano lo scorso anno".

Le prime parole: "È una sensazione incredibile essere un giocatore del West Ham United", ha dichiarato Kilman. "Non appena sono venuto a conoscenza dell'interesse del club, era un'opportunità che desideravo perseguire, quindi non potrei essere più felice di essere qui". Un passaggio sulla conoscenza con Lopetegui: "Mi è piaciuto molto lavorare con Julen durante il suo periodo al Wolves - è un allenatore di prim'ordine e qualcuno da cui ho imparato molto, e sono sicuro che continuerò a migliorare come giocatore sotto la sua gestione qui".

Parole al miele per il nuovo club: "Il West Ham è un club enorme e sento che questo è il naturale passo avanti nella mia carriera. Giocare davanti a una tifoseria appassionata, con 62.500 tifosi che ogni due settimane riempiono il London Stadium, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo". Invece un retroscena sulle avance mostrate dagli Hammers: "Avendo parlato a lungo sia con Julen che con Tim (Steidten, ndr), sono stato molto incoraggiato dall'ambizione del club e dai suoi piani per il futuro. Vogliono fare rumore qui al West Ham e per un nuovo giocatore che arriva è una cosa incredibile da sentire. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro e prepararmi per una stagione entusiasmante".