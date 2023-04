Kim: "Questo Napoli non ha paura di nulla. E credo sia merito dell'influenza di Spalletti"

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha rilasciato un'intervista alla UEFA in vista della gara di domani in Champions League contro il Milan: "Spalletti? Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ho mai visto un allenatore come Spalletti. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l'influenza dell'allenatore sia decisiva in questo senso".