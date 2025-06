Ufficiale Kingstone Mutandwa lascia il Cagliari e vola in Austria al Ried: i dettagli

Kingstone Mutandwa lascia momentaneamente il Cagliari e nella prossima stagione giocherà in Austria, all'SV Ried. Per lui si tratta di una partenza in prestito, il Ried avrà il diritto di riscatto a proprio favore, ma i sardi hanno mantenuto a loro volta il controriscatto.

Di seguito il comunicato del club rossoblu: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kingstone Mutandwa che si trasferisce all’SV Ried a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto.

Nato a Chibombo, in Zambia, classe 2003, l’attaccante è cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Atletico Lusaka. Ha esordito in Serie A con la maglia del Cagliari il 3 marzo 2024 nella vittoria in trasferta (0-1) contro l’Empoli. Pochi mesi più tardi, il 23 maggio, ha realizzato la sua prima rete, segnata all’Unipol Domus contro la Fiorentina. Oltre alle 12 presenze con la prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato anche 23 gare e 8 reti con la Primavera.

Il suo percorso di crescita prosegue ora nella massima serie del campionato austriaco.

Buona stagione, King!".

"Kingstone Mutandwa è il tipo di attaccante che cercavamo per la nostra linea d'attacco. È un attaccante veloce e fisico che ha già maturato esperienza ai massimi livelli in Serie A. Durante le nostre discussioni si è dimostrato molto ambizioso e vuole lasciare il segno a Ried", sottolinea Wolfgang Fiala, direttore sportivo dell'SV Oberbank Ried.