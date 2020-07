Kjaer: "Un sogno giocare nel Milan, sono molto contento per questo riscatto"

vedi letture

"Per me è una grande gioia, un sogno giocare nel Milan. Sono molto contento per questo riscatto e molto contento per la vittoria. Siamo andati un po' in difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo cresciuti. Abbiamo dimostrato quanto abbiamo lavorato". Parole e pensieri di Simon Kjaer, difensore del Milan che ha parlato ai microfoni della tv ufficiale rossonera dopo il 3-1 in rimonta contro il Parma. Quest'oggi, il difensore danese è stato ufficialmente riscattato dal club meneghino. "Sinceramente mi aspettavo di arrivare al Milan e di poter fare bene. Chiaramente nel calcio non si sa mai, ma credevo di riuscire a poter dare una mano alla squadra. Sono molto contento di queste prestazioni ma c'è ancora molto da fare per finire bene l'anno".