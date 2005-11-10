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Il ko di Lautaro apre spazio nell'Inter a Bonny. Chivu in conferenza: "Mi ha impressionato"

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 17:23Serie A
16.10.2026 17:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il ko di Champions League contro il Club Brugge e registrato il pesante ko di Lautaro Martinez, l'Inter si ributta in campionato con la trasferta di Bologna in programma domani. "E' un'altra competizione, chi ha giocato ha riposato due giorni, oggi tutti insieme si sono allenati. Abbiamo il problema Lautaro scoperto post gara", ha detto Cristian Chivu in conferenza stampa: "Accettiamo le nostre responsabilità, accettiamo cosa non ha funzionato senza perdere di vista le cose buone che abbiamo fatto fino al gol del 2-1. Siamo entrati nel secondo tempo col piglio giusto, abbiamo avuto due opportunità e poi è crollato il castello col secondo gol loro. Ci prendiamo la responsabilità consapevoli che dobbiamo reagire. Nessuno ci aspetta".

Senza Lautaro, toccherà ancora di più a Bonny rendersi indispensabile in attacco: "Bonny mi ha impressionato - ha sottolineato sempre Chivu in conferenza -, ha fatto vedere tutte le volte che è subentrato il suo apporto. Ha fatto gol anche l'altra sera. E' un grande attaccante, sappiamo quanto vale e anche per lui arriverà il momento di partire titolare. Siamo contenti di cosa fa per la squadra".

Che partita ci dobbiamo aspettare? Chivu infine risponde così su Bologna-Inter: "Palladino è al Bologna da un mese, ha cambiato modulo e ha dato identità alla squadra. E' una squadra organizzata, verticale, ha corsa e gamba. Se non corri come devi correre puoi andare in difficoltà".

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