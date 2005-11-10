Chivu: "Lautaro ha subito lo stop a fine gara. Dobbiamo reagire, nessuno ci aspetta"

Digerito il boccone amaro della Champions League l'Inter si presenta a Bologna per la settima giornata di campionato. A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu: diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza stampa è previsto alle 14.30.

14.30 - Inizia la conferenza stampa di Chivu.

Dopo la gara in Champions l'Inter riparte, come sta la squadra?

"E' un'altra competizione, chi ha giocato ha riposato due giorni, oggi tutti insieme si sono allenati. Abbiamo il problema Lautaro scoperto post gara".

Com'è l'umore della squadra?

"Accettiamo le nostre responsabilità, accettiamo cosa non ha funzionato senza perdere di vista le cose buone che abbiamo fatto fino al gol del 2-1. Siamo entrati nel secondo tempo col piglio giusto, abbiamo avuto due opportunità e poi è crollato il castello col secondo gol loro. Ci prendiamo la responsabilirà consapevoli che dobbiamo reagire. Nessuno ci aspetta".

In questa ricerca di equilibrio qual è lo switch più importante da fare?

"Deve partire da me, che sono il primo responsabile. Dobbiamo trovare un pensiero comune e prenderci tutti delle responsabilità. Io devo valutare come metto la squadra in condizione. Il mio gruppo si cala in tutte le nostre richieste, dobbiamo riconnetterci senza farci abbattere".

Come ha subito la squadra questa sconfitta?

"Noi non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta, ci fa male ovvio potevamo vincere. Il Bruges è stato bravo a metterci in difficoltà, ma noi siamo calati e non abbiamo saputo reagire. Abbiamo creato confusione, ma ci sta anche noi avevamo delle aspettative importante. Siamo consapevoli della nostra forza e di cosa vogliamo fare in Champions".

Cosa deve cambiare?

"Noi manteniamo i principi, dobbiamo riconoscere il pensiero comune e avere le stesse idee. Ci dobbiamo riconnettere e crescere un po' da questo punto di vista. La fase difensiva deve andare avanti insieme".

Lo stop di Lautaro da cosa deriva? Rientra dopo la sosta?

"Non lo so non sono medico, i tempi sono quelli si parla di un rientro dopo la sosta".

Come sta Bonny?

"Bonny mi ha impressionato, ha fatto vedere tutte le volte che è subentrato il suo apporto. Ha fatto gol anche l'altra sera. E' un grande attaccante, sappiamo quanto vale e anche per lui arriverà il momento di partire titolare. Siamo contenti di cosa fa per la squadra".

Provedel merita la sua occasione?

"Provedel ha tutta la mia stima, ci darà una mano".

Senza Lautaro manca anche un leader in campo, chiederà qualcosa in più agli altri?

"Non dobbiamo chiedere gli straordinari, dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto con e senza Lautaro".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Palladino è al Bologna da un mese, ha cambiato modulo e ha dato identità alla squadra. E' una squadra organizzata, verticale, ha corsa e gamba. Se non corri come devi correre puoi andare in difficoltà".

14.42 - Finisce qui la conferenza stampa.