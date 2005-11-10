Kolo Muani e Woltemade visti da Spalletti: "Bene ma posso aspettarmi di più da tutti e due"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, nell'analisi da lui fatta nella conferenza stampa successiva al pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League, si è soffermato tra le altre cose anche sul rendimento offerto dalla coppia dei centravanti, Woltemade e Kolo Muani, nella loro prima uscita da partner d'attacco del nuovo 3-5-2 messo a punto.

Centravanti promossi con riserva

Ha detto a tal proposito il tecnico bianconero: "L'avevamo già fatto. Oggi hanno fatto bene però penso di potermi aspettare di più da tutti e due perché le loro qualità sono superiori alla prestazione che hanno fatto questa sera. Le qualità elaborate dai due elementi non sono la cruda somma delle individualità ma sono qualcosa in più: possono coesistere insieme, ma quando collaborano possono diventare tre non due. Oggi hanno fatto una buona partita ma possono fare di più".

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