Krosche sempre più vicino al Milan. Il punto sugli accordi economici e la clausola con l'Eintracht

Si fa sempre più concreta la possibilità di un arrivo di Markus Krosche al Milan. Dopo le dimissioni ufficiali dall'Eintracht di Francoforte arrivate nella giornata di ieri, infatti, si sono di subito intensificati nuovamente i contatti con club rossonero, che già a giugno lo aveva individuato - assieme assieme al ct dell'Austria Ralf Rangnick - come profilo ideale per implementare l'organigramma agli ordini di Cardinale.

Krosche-Milan, dove eravamo rimasti

Adesso, liberatosi dall'Eintracht, ecco che la candidatura torna prepotente. Krosche, dunque, è libero di firmare per il Milan. E in questo senso, dal punto di vista economico, non sussisterebbero problemi in quanto un accordo di massima tra le parti era già stato trovato a giugno. "Negli ultimi mesi - ha detto Krosche nella nota di addio al club tedesco - ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht". Inoltre, sempre per quanto riguarda funzioni, compiti ed eventuali poteri al Milan, la quadra è stata trovata nelle ultime settimane. Krosche, dunque, è davvero molto vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan (