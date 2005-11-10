Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco

Riassestata la classifica di Serie A, per il Milan torna d'attualità anche il tema della dirigenza. A riaccendere i riflettori è lo stesso Markus Krosche, fresco di dimissioni dall'Eintracht Francoforte, nuovamente vicino al club rossonero dopo le voci (concrete) dell'ultima estate. "Negli ultimi mesi - ha detto Krosche nella nota di addio al club tedesco - ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht".

Quale ruolo può ricoprire Krosche al Milan?

Come detto, soltanto pochi mesi fa il Milan aveva cercato un Head of Football (capo dell'area sportiva) individuando proprio in Krosche un profilo adatto (assieme al ct dell'Austria Ralf Rangnick), per poi decidere di mantenere l'attuale quadro dirigenziale degli uomini mercato. Adesso, liberatosi dall'Eintracht, ecco che la candidatura torna prepotente, tanto che i contatti sono già stati riallacciati. In attesa di sviluppi, la possibilità che sia proprio Krosche il nome giusto per implementare il quadro di dirigenti agli ordini di Cardinale nelle ultimissime ore si è fatta dunque concreta.

Chi è Markus Krosche, possibile nuovo Head of Football del Milan

Tedesco classe 1980, la sua carriera da calciatore iniziò nelle giovanili del Werder Brema prima di giocare per 13 anni nel Paderborn. E proprio lì ha iniziato anche il suo percorso da ex calciatore come allenatore della seconda squadra, prima di spostarsi al Bayer Leverkusen come vice di Roger Schmidt. Dal 2017 torna al Paderborn, questa volta nelle vesti di direttore sportivo con discreti successi, portando la squadra fino alla promozione in Bundesliga. Nel 2019 passa al Lipsia, club di cui guiderà il mercato per due stagioni, arrivando anche ad una storica semifinale di Champions League. Quindi ecco l'Eintracht Francoforte, quella che sarà la tappa più illuminante della sua carriera da uomo mercato.

Un curriculum di colpi a effetto

Nel 2022 col club tedesco vincerà l'Europa League, ma il suo apporto è stato spesso misurato dalle clamorose plusvalenze fatte col player trading. Specializzato nell'individuazione di giovani talenti in giro per l'Europa grazie ad una fitta rete di scouting, i suoi colpi parlano chiaro: Kolo Muani e Marmoush sono i simboli, arrivati entrambi a parametro zero e rivenduti a peso d'oro a PSG e Manchester City per 95 e 75 milioni di euro. Ma la lista è lunga (leggi qui l'approfondimento)