L'Atalanta ritrova Raspadori: "Felicissimo di essere tornato a fare ciò che più amo"
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L’Atalanta riabbraccia Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano, come annunciato dal tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa, sarà infatti a disposizione in vista della partita di domani, quando la Dù amo"ea sfiderà il Bayern Monaco dopo il 6-1 incassato a Bergamo all’andata.
Via Instagram, lo stesso Raspadori commenta: “Felicissimo di essere tornato a fare ciò che più amo. É stato difficile non poter essere d’aiuto per la squadra in questo periodo. Carico e motivato per tutto ciò che ci aspetta”.
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