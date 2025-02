L'ennesimo errore tattico di Motta: rivedremo ancora Kolo Muani e Vlahovic insieme?

Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani insieme, attesi come una benedizione, come un nuovo inizio, come una strada diversa e rivoluzionaria, sono stati un fallimento. Presto per bollarli come tale, insieme, chiaramente, ma se già nella gara contro l'Hellas Verona rivedremo (come pare) solo il francese titolare, allora significa che pure Thiago Motta non è rimasto soddisfatto da quel suo (ennesimo) esperimento stagionale.

Eppure i grandi allenatori insegnano, e anche le tre formazioni che guidano il campionato lo vanno a vidimare. Ci deve essere un'ossatura e quanto meno la parvenza di una struttura 'tipo' in una rosa, non di una srortura come nel caso di questa Juventus. Nico Gonzalez non è un esterno sinistro eppure lì ha gravitato in modo fallimentare contro l'Empoli. E Kolo Muani da esterno destro, ad attaccare campo ma lontano dalla porta, è stato anestetizzato a livello realizzativo, seppure abbia provato a far segnare gli altri. Su Vlahovic, il giudizio resta lo stesso: ha provato ad aprire varchi, a far da sponda, da torre, ma poi sbaglia e decide (in negativo) ancora una volta.

Così la Juventus esce dalla seconda competizione stagionale, la Coppa Italia, contro l'Empoli, dopo la Champions League, contro il PSV Eindhoven. E l'inciso sulle avversarie non è certo un dettaglio ma va a evidenziare ancor di più la tregenda sportiva nella quale è sprofondata adesso la Juventus. Che conferma Thiago Motta, "non è in discussione", ma ora al tecnico starà trovare la strada giusta. Magari che non sia un azzardo. Che non sia l'ennesimo tentativo. Sbagliato e stonato.