L'idea di Ceferin: "Valutiamo di giocare negli USA la finale della Champions 2025/26"

Nel corso di una intervista rilasciata al podcast 'Men in Blazers', il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin non ha escluso l'ipotesi di una finale di Champions League negli Stati Uniti nel 2026: "È possibile. Abbiamo iniziato a discuterne, ma poi un anno c’era la Coppa del Mondo, nel 2024 gli Europei... Quest’anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra, nel 2025 a Monaco. E dopo vediamo. È possibile, è possibile. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti in questo periodo. Gli americani sono disposti a pagare cifre alte per il meglio e niente per il peggio. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l’NBA", ha detto.