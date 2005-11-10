L'Inter aspetta lunedì per l'assalto a Nico Paz. Servono però 70 milioni di euro

Ancora tre giorni di prelazione per il Como per provare a confermare nella propria rosa Nico Paz, poi si apriranno le porte anche ad eventuali altre squadre interessate al talento classe 2004 argentino della trequarti. Un identikit che riporta in particolare, se ci concentriamo sui team del nostro campionato, all’antica voglia di prenderlo dell’Inter.

Nelle scorse ore si è consumato il tanto atteso summit di mercato tra Como e Real Madrid, che ha portato alla definizione di una situazione precisa: i Blancos versano 10 milioni di euro nelle casse dei lariani, sfruttando così il diritto di riacquisto a propria disposizione. E se il Como sperava nella possibilità di strappare un ulteriore prestito, ha dovuto fare i conti con la realtà: da Madrid hanno fatto presente che se i lombardi rivogliono Paz, servirà una proposta a titolo definitivo da 60 milioni di euro, con anche una nuova ricompra in favore del club della capitale spagnola che sarebbe fissata a 80 milioni.

E l’Inter? Da lunedì, se il Como dovesse – come sembra – rinunciare all’acquisto, perlomeno alle condizioni poste dal Real Madrid, i nerazzurri potrebbero andare all’attacco. Secondo Sky Sport, però, gli spagnoli porrebbero una nuova valutazione, nel caso: da 70 milioni di euro.