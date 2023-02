L'Inter ora rimpiange Dybala, il Corriere dello Sport: "Poteva arrivare a 0 ma c'era Correa..."

vedi letture

"Correa e Inter pronti a dirsi addio. Rimpianto Dybala", scrive il Corriere dello Sport. Sarà probabilmente addio a fine stagione tra Inter e Joaquin Correa, a meno che El Tucu non tiri fuori dal cilindro un finale di stagione scoppiettante. L'argentino ha ancora 2 anni di contratto ma è destinato a cambiare aria perché non ha mai convinto del tutto l'Inter. E in casa nerazzurra aumentano i rimpianti per il mancato arrivo di Paulo Dybala a parametro zero: "la scorsa estate, sarebbe potuto arrivare assieme a Lukaku, se Correa fosse stato ceduto", si legge sul quotidiano romano.