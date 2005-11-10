L'Inter torna forte su Nico Paz: assalto alla stella del Real Madrid col tesoretto delle cessioni

Nico Paz torna a essere un nome caldo per il mercato dell'Inter, come scrive stamattina il Corriere dello Sport.. Dopo settimane in cui l'ipotesi sembrava essersi raffreddata, gli ultimi sviluppi tra Real Madrid e Como hanno riaperto uno spiraglio. Il club nerazzurro segue con attenzione la situazione dell'argentino, consapevole che entro la fine di giugno i blancos dovranno decidere se esercitare il diritto di recompra. Il Como vorrebbe trattenere il talento classe 2004 almeno per un'altra stagione e lo stesso giocatore vedrebbe di buon occhio la permanenza in Lombardia, dove ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico.

La volontà del Como, però, potrebbe non bastare. Il Real Madrid starebbe infatti valutando di riportare Nico Paz in Spagna non tanto per inserirlo stabilmente in rosa, quanto per sfruttarne la crescita e monetizzare attraverso una futura cessione. Il valore del cartellino è stimato attorno ai 60 milioni di euro, una cifra che il club lariano difficilmente potrebbe investire. Pur sostenuto da una proprietà solida, il Como deve infatti rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, fattore che rende la posizione del Real decisamente più forte.

In caso di ritorno a Madrid, l'Inter potrebbe provare a inserirsi. I dirigenti nerazzurri valuterebbero le condizioni di un'eventuale operazione, magari attraverso formule che prevedano pagamenti dilazionati. Molto dipenderà anche dalle uscite: Frattesi resta tra i possibili sacrificati, così come uno tra Luis Henrique e Diouf, mentre attenzione va riservata anche alla situazione di Bonny, seguito da alcuni club di Premier League. Se dovessero arrivare offerte importanti, il mercato dell'Inter potrebbe accendersi ulteriormente e il nome di Nico Paz tornare in primo piano.