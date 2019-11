Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Blaise Matuidi ad Adrien Rabiot. La scelta di Maurizio Sarri è fatta, la sorpresa stavolta è a centrocampo. Quella contro la Lokomotiv Mosca, sotto la pioggia battente della RZD Arena, sarà la prima dall'inizio in Champions League con la maglia bianconera per l'ex centrocampista del Paris Saint-Germain arrivato in estate a parametro zero. Solo venticinque minuti nel finale e nella rimonta contro la Lokomotiv Mosca, Rabiot è rimasto invece fuori sia contro l'Atletico Madrid che contro il Bayer Leverkusen.

L'occasione fa l'uomo Rabiot Finora, Adrien Rabiot non ha convinto come sperato. Maurizio Sarri l'ha protetto dicendo che "è stato fermo dall'inizio del 2019" e che "non ha il passo gara". Adesso, però, le scuse sono finite e quella del match point Champions è la prova a cui lo stesso Sarri lo sottopone per meritarsi un posto stabile nel suo scacchiere titolare. Per adesso dall'inizio Rabiot ha giocato solo gare sulla carta non 'testa a testa' come Brescia, SPAL e Bologna. Oggi la Lokomotiv, muscoli e fisico per guadagnarsi la stima di tutti dopo un inizio stentato. L'occasione di Adrien.