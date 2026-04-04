La Fiorentina colpisce alla seconda occasione: Fagioli la sblocca a Verona all'82'
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La Fiorentina passa in vantaggio all'82: a segno Nicolò Fagioli, che raccoglie un pallone arrivatogli da Harrison e fa partire un destro che colpisce il palo e batte Montipò. Verona sotto nel punteggio nonostante si trattasse di fatto del secondo vero tiro pericoloso, dopo la traversa colpita dallo stesso Fagioli ad inizio partita.
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