La moviola di Roma-Milan: corretto il rigore per i rossoneri, ingenuo Tomori

vedi letture

Tutto sommato buona la prova dell'arbitro Antonio Rapuano, che ha diretto ieri sera l'accesa sfida tra la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove il fischietto, che si perde il rigore su Loftus-Cheek ma viene correttamente aiutato dal VAR, che richiama al monitor il fischietto e lo induce a fischiare un penalty corretto per la negligenza di Rui Patricio, che colpisce con i tacchetti il centrocampista inglese.

Corretta anche l'espulsione per doppio giallo a Fikayo Tomori, che gli costerà il derby. Giuste entrambe le ammonizioni, l'inglese è molto ingenuo in occasione del secondo fallo su Belotti che gli costa il rosso. Giuste le ammonizioni, compresa quella su Lukaku, manca un giallo per Celik mentre non è da rigore il contatto in area tra Smalling e Theo Hernandez, che allarga la gamba cercando il contatto.