TMW News La Roma fa sul serio. Cremonese, ora è dura

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni ulteriori sull'Inter che ha conquistato il suo scudetto ma anche sulla lotta Champions che è entrata davvero nel vivo e che potrà regalare grandi emozioni nel corso delle ultime tre giornate di campionato. La Roma infatti - dopo la netta vittoria contro la Fiorentina - si è portata ad un pto dal quarto posto occupato dalla Juventus. Ne parliamo con Massimo Morales e vi proporremo anche una serie di interviste tra cui quelle al presidente del Lecce Sticchi Damiani e a Roberto Donadoni.

La Roma è carica

Il successo di ieri ha riportato grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso. " Questi ragazzi - ha detto Gasperini - hanno sempre avuto applicazione dal primo giorno, mi hanno sempre seguito e siamo molto affiatati. Ultimamente di più. Li ringrazio. Non abbiamo mai mollato. Abbiamo sempre e solo pensato a un obiettivo e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo. Ora c'è da pensare al Parma: ogni gara è decisiva e lo abbiamo visto in questa giornata. Poi, batti la Fiorentina così ed è un merito. Il Sassuolo ha vinto col Milan, la Juventus è stata fermata dal Verona. Ogni gara sarà difficile: sono convinto che guardare il calendario non serve. Sarà dura ogni partita".

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