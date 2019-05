© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria acciuffa il Parma dal dischetto: è Fabio Quagliarella a siglare l'1-1 su calcio di rigore, allungando a 24 gol in testa alla classifica marcatori in questa sua fantastica stagione. Decisivo l'intervento del VAR: cross da sinistra, Dimarco allarga il gomito per anticipare proprio Quagliarella ma Fabbri non aveva visto. Richiamato al monitor, ha avuto pochi dubbi nell'assegnare la massima punizione. Come Quagliarella nel trasformarla: botta centrale e potente, Sepe vola a destra e la palla va in rete.