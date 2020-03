La Samp si aggrappa a Quagliarella: la salvezza passa dai suoi gol. E ora davanti tremano

Aggrappati a Fabio Quagliarella. Nei momenti di difficoltà la Sampdoria sa di poter contare sul suo bomber. Anche se in versione Diesel. Oggi, nel vuoto di Marassi, la Samdporia ha trovato una vittoria che sembrava insperata contro un Verona che non perdeva da 9 giornate. Una vittoria che alla luce degli altri risultati diventa ancora più importante: le vittorie di SPAL e Genoa cambiano le carte in tavola per la lotta per la permanenza in serie A.

Sampdoria a 26, Genoa a 25, gli stessi del Lecce terzultimo in classifica. SPAL ancora staccata, ma la vittoria di oggi ha riacceso le speranze per gli estensi. I tre punti conquistati da Quagliarella e compagni mettono pressione alle squadre davanti: il Torino, che ha perso le ultime 6 gare in campionato, ha un solo punto in più rispetto alla Samp. Stesso discorso per l'Udinese, la Fiorentina invece di punti ne ha 29 (e alle 18.00 c'è lo scontro diretto fra friualani e viola).

Certo, il solo Quagliarella non basta: l'attaccante della Sampdoria è un campione immortale ed i numeri lo dimostrano, ma per conquistare la salvezza la Sampdoria ha bisogno di qualcosa in più, a partire dalla difesa, anche oggi apparsa molto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo.