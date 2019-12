© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA celebra Cristiano Ronaldo. Per la quarta volta negli ultimi 7 anni infatti il portoghese è stato il miglior marcatore dell'anno nelle competizioni UEFA, davanti a Harry Kane e Vivianne Miedema.

CR7 aveva già ottenuto questo riconoscimento nel 2013, 2014 e 2017 e quest'anno si è nuovamente laureato capocannoniere grazie ai 7 gol in Champions con la Juve e ai 14 segnati col Portogallo.

Nella celebrazione della UEFA però c'è spazio anche per ricordare come CR7 sia stato il miglior marcatore in competizioni UEFA dell'ultimo decennio con 145 gol segnati.