Lautaro-Barça, il rosso di bilancio dei catalani rimanda l'operazione a dopo il 30/6

Se la trattativa per Lautaro Martinez al Barcellona andrà in porto lo farà oltre la deadline del 30 giugno, data nella quale si chiude il bilancio 2019/2020 dei catalani. Il motivo è molto semplice ed è da ricercare nel bilancio stesso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i blaugrana a causa della crisi nata dal Coronavirus non hanno solo dovuto rinunciare all’idea di sfondare il muro del miliardo di entrate previsto ad inizio stagione, ma anche registrare un rosso notevole. Un disavanzo da 154 milioni di euro che inciderà obbligatoriamente su operazioni onerose come quelle per l’argentino che l’Inter vuole lasciar partire il suo gioiellino per meno dei 111 milioni di euro fissati nella clausola rescissoria.

A rendere, poi, ancor più complicata la situazione del Barcellona in termini di bilancio è arrivato anche il no ad una ulteriore decurtazione degli stipendi da parte della prima squadra. Messi&C avevano già deciso di rinunciare al 70% degli ingaggi nel periodo di lockdown e non sembrano intenzionati a fare altri tagli.