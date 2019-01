Lazio, Caceres si allena ma per Inzaghi è un alieno. Può tornare alla Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime su Martin Caceres direttamente da Il Messaggero. A Formello - si legge - il difensore si allena con la Lazio, ma ormai per Inzaghi è un alieno. Eppure addirittura la Juventus concede al giocatore il clamoroso ritorno a Torino. Bloccato il trasferimento in extremis in Giappone, dopo l'incontro di ieri fra Lippi e Paratici: se nelle prossime ore supererà le visite mediche, l'uruguagio tornerà bianconero.