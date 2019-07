Fonte: lalaziosiamonoi.it

Gustavo Cipriano, nuovo giocatore della Lazio, ha parlato tramite il suo profilo ufficiale Instagram dopo la firma del contratto: "Non è stato un giorno, nè un'ora, nè un anno, nemmeno un decennio, bensì 13 anni. Ho sognato, vissuto mi sono dedicato, ho pianto, sorriso e sono cresciuto ogni giorno qui al Santos. Ora 13 anni dopo è arrivato il momento. Stavo cercando un altro sogno, e questo lo vivrò alla Lazio, dove proseguirò il mio percorso di crescita, con lo stesso sguardo del bambino che dava i primi calci al pallone al villaggio Belmiro. Arrivo in Europa per dimostrare tutto quello che ho imparato. Inizia una nuova battaglia della mia carriera".